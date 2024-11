"San Faustino Míguez: Santo Educatore e Botanico del 19 Novembre"

Il 19 novembre la Chiesa Cattolica celebra San Faustino Míguez, un sacerdote spagnolo nato nel 1831 a Xamirás, Spagna, e deceduto nel 1925. Faustino Míguez è stato un membro dell'Ordine dei Scolopi, dedicato all'educazione e all'insegnamento. La sua santità deriva non solo dal suo impegno religioso ma anche dal suo lavoro pionieristico nell'educazione delle ragazze, in un'epoca in cui l'accesso all'istruzione per le donne era fortemente limitato.

Perché è diventato santo?

San Faustino Míguez è stato canonizzato per il suo straordinario contributo all'educazione e per il suo profondo amore verso i bisognosi. Ha fondato la Congregazione delle Calasanziane, un ordine religioso dedicato all'educazione delle ragazze, con l'obiettivo di promuovere l'istruzione come mezzo per migliorare la società. La sua canonizzazione è avvenuta il 15 ottobre 2017, riconoscendo così il suo impegno e la sua dedizione alla causa dell'educazione e della fede.

Curiosità su San Faustino Míguez

Una delle curiosità più interessanti riguarda il suo lavoro come botanico. Oltre ad essere un educatore, San Faustino era anche un appassionato di botanica, materia che insegnava nelle sue scuole. Utilizzava il suo giardino per insegnare alle sue studentesse la scienza delle piante, promuovendo non solo l'educazione scientifica ma anche il rispetto per la natura. Questo aspetto del suo lavoro sottolinea la sua visione progressista dell'educazione, che integrava le scienze naturali con gli studi tradizionali.

Celebrazioni e devoti nel mondo

San Faustino Míguez è particolarmente venerato in Spagna, dove le scuole delle Calasanziane continuano a operare e a seguire il suo modello educativo. Tuttavia, la sua influenza si estende anche in altri paesi, soprattutto in quelli latinoamericani, dove missionari e membri dell'ordine hanno fondato scuole e istituti educativi. Le celebrazioni del 19 novembre vedono messe e attività educative speciali, soprattutto nelle istituzioni legate alla Congregazione delle Calasanziane, per ricordare e onorare il suo impegno per l'educazione e la fede.

In conclusione, San Faustino Míguez non è solo un esempio di santità nel servizio religioso e educativo, ma anche un pioniere nel campo dell'istruzione femminile e della scienza botanica. La sua vita e il suo lavoro continuano a ispirare molti, rendendolo un modello di dedizione e amore verso il prossimo e verso il mondo naturale.