Roberto Bolle e Daniel Lee in barca a Capri, le foto del ballerino con il suo compagno

Milano, 27 settembre 2023 – "Anche se il tempo delle vacanze è finito, un piccolo holidayrecap ci sta proprio bene. Vero?" Lo ha scritto sui social appena pochi giorni fa Roberto Bolle accompagnando il post con un video che lo mostra mentre prende il sole in totale rilassato su una barca, con la celebre “Un'estate al mare” di Giuni Russo a fare da colonna sonora agli ultimi scampoli di vacanze al mare. Mai si sarebbe aspettato l'étoile del Teatro alla Scala di Milano, noto per la riservatezza sulla sua vita privata, di essere “pizzicato” qualche giorno dopo dal settimanale Chi mentre trascorre un weekend lungo in barca, al largo di Capri, in compagnia di alcuni amici e del compagno Daniel Lee, direttore creativo di Burberry.

Nelle foto pubblicate dal settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini si vede il primo ballerino della Scala sciogliersi in teneri abbracci e riservare effusioni al compagno, probabilmente ritenendo di trovarsi al riparo da occhi indiscreti. Reduce dalla recente fatica e dal successo del ‘Ballo in Bianco’, con 2.300 allievi delle scuole di danza arrivati da tutta Italia in piazza Duomo a Milano, Bolle ha voluto concedersi un fine settimana al mare con il compagno, prima di tuffarsi nei prossimi impegni professionali.

Una visita a Li Galli, di fronte Capri, e poi la coppia Bolle-Lee è andata a pranzare a Nerano, al ristorante Lo Scoglio, in compagnia di alcuni amici. Il weekend di coccole dell’etoile, però, non è sfuggito ai paparazzi, che questa volta hanno fatto breccia nella vita privata del primo ballerino. Bolle infatti ha sempre difeso la sua privacy, tanto che sui suoi social non c'è traccia di foto assieme al compagno, con cui fa coppia da circa tre anni.