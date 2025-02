Riecco “Grease“ a grande richiesta al Teatro Repower

Una “macchina da applausi”, che solo nell’ultimo anno – a partire dalle anteprime nazionali al Teatro Vaccaj di Tolentino, sede storica di Compagnia della Rancia - ha collezionato più di 110 repliche in 40 città e una lunga collezione di “tutto esaurito” per più di 100mila spettatori: Grease torna a grande richiesta al Teatro Repower da domani al 9 marzo, appuntamento immancabile e attesissimo dal pubblico, pronto a scatenarsi con la #greasemania! il gradito ritorno al Teatro Repower. Lo spettacolo di Jim Jacobs e Warren Casey, con la regia di Saverio Marconi e la regia associata di Mauro Simone è una festa travolgente che accende le platee italiane e ha dato il via alla musical-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume “pop”: un cult intergenerazionale che ha superato i 2 milioni di spettatori.