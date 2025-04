Rajae Bezzaz a Limbiaa contra la violenza

e Fabio Wolf

La Rajae Bezzaz l’è oramai ona figura ben cognossuda in del panorama televisiv d’incoeu, la g’ha de tanti ann ona rubrica tutta soa drent a Striscia la Notizia indove la va cont passion a descovrì e smascherà ingiustizie, roberie e ingann perpetraa contra la pora gent e la difend i diritt de tutt quej che g’hann minga vos per gridà ai quatter vent el propi disappont. La Rajae, sensibil e impegnada, la

ghe mett el coeur e la se fa a tocch per juttà e trà su dané per sponsorizzà la lotta contra i mal del noster temp: el disequilibri social e la violenza de gener. Per quest l’ha pensaa a ona serada de spettacol per cattà su fond da investì in de la lotta a la violenza su i donn: “Senza veli sulla lingua” l’è sabet in del teater comunal de Limbiaa. Gh’è on gran parterre de ospiti d’eccezion: el Paolo Kessigoglu e la soa tosetta Lunita, quella sanguetta de la Katia Follesa, el Giovannin D’Angella, el altissimo

Federico Basso e, soratutt, la Valeria Graci e la Bezzaz a presentà. “Senza veli sulla lingua” l’è ona associazion per contrastà la violenza e la offre a i vittim assistenza gratuita. La Rajae la fa part anca de

la nostra compagnia de 80 person different e la sarà in scena insema a num al Teater Elfo Puccini el prossim giugn cont el spettacol “The Mary Shelley Picture Show”. E donca, anca num Duperdu

andarem là per sostenè la nostra amisa e la soa meravigliosa intraprendenza.