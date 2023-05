Radio Deejay, un lungo weekend di festa in città. Gli artisti, le location e tutto quello che c’è da sapere

MILANO, 23 maggio 2023 – "Sarà la grande festa di Radio Deejay" assicura Linus, direttore artistico di Radio Deejay. Due giorni speciali: sabato 10 sport, approfondimenti live e talk, domenica 11 giugno largo al concertone. La location, tra il Cortile Rocchetta del Castello Sforzesco, in Parco Sempione e all’Arco delle Pace.

Gli artisti

Chilometrico l'elenco degli artisti che si alterneranno sul palco: Annalisa, Ariete, Articolo 31, Blanco, Boro Boro, Bresh, Clara, Coma_Cose, Elodie, Fedez, Francesca Michielin, Gaia, Gianmaria, Lazza, Madame, Mr. Rain, Oriana Sa batini, Paola&Chiara, Pinguini tattici nucleari, Rhove, Rondodasosa, Rosa Chemical, Sangiovanni, Tananai, Tommaso Paradiso e Wayne. “I cantanti si esibiranno - precisa l'organizzazione della festa - domenica dalle 17 all’Arco della Pace”. Si comincia sabato pomeriggio e saranno suddivise per 6 aree tematiche: Speakers’ Corner, Area Sport, Area Giochi senza Wi-fi (new entry), Area Family&Kids, Casa Deejay e Ricordi Stampati. Unico ingresso a pagamento ( 10 euro) per lo Spaekers’ Corner, nel Cortile della Rocchetta.

I talk con le voci di Radio Deejay

Da scaletta ci saranno nove talk e approfondimenti live. Sabato parteciperanno le voci storiche della radio: Linus, Nicola Savino, La Pina, Diego , La Vale, Luciana Littizzetto e Vic. Domenica tocca a Trio Medusa, Nikki, Federico Russo, Francesco Quarna, Alessandro Cattelan e Fabio Volo.

Le iniziative per le famiglie

Una novità di quest’anno è l’area giochi senza wi-fii per i più piccoli. L’area sport offrirà lezioni di meditazione e basket, mentre in quella dedicata alla famiglia, i bambini e i genitori proveranno le attività dei personaggi animati dei canali Cartoon Network e Boomerang. Tra queste ci sarà il giro nel circuito automobilistico Batwheels, per un’esperienza di guida, l’arrampicata come in Teen Titans Go! e la realizzazione di piccole opere d’arte Green. “Come lo scorso anno – sottolinea Linus – centrale per noi è l’attenzione all’ambiente, per questo abbiamo scelto spazi aperti e due parchi cittadini”.

Il sogno di Linus

Con un obiettivo chiaro, svelato da Linus: “Vogliamo avvicinare i giovani alla nostra radio. Anche per questo gli ospiti sono tanti ed eterogenei”. Certo, qualche problema lo potrebbe creare la contemporaneità degli eventi, sabato, con la finale Champions fra Manchester City e Inter. E ci scherza su l'altra metà di Radio Deejay, Nicola Savino: "Avete scelto bene la data eh? - sorride il conduttore, di fede interista - Certo se fosse arrivata in finale la Juventus l'evento non si sarebbe tenuto quel sabato". E Linus, juventino doc, al suo fianco ride. Ma mastica amaro.