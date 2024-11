Profondo Noir, in tutte le sfumature: "Il festival con un tocco di suspense"

Il Noir, in tutte le sue accezioni, pieghe, sfumature. Nella letteratura, nel cinema, nei fumetti e quest’anno pure nei podcast. "Dal noir puro al fantasy che flirta con il vampirismo: avremo una extension del genere e una sorpresa che sul programma non c’è". Con un tocco di suspense - che non guasta - Giorgio Gosetti lancia la 34esina edizione del “Noir in Festival“ con Marina Fabbri. Insieme sono al timone della kermesse che dal 2 al 7 dicembre tornerà a Milano, dove ha trovato casa dal 2016 anche grazie all’università Iulm, nella macchina organizzativa con i suoi studenti.

Tra gli autori attesi - e premiati - spicca un nome: Joyce Carol Oates. A lei andrà il Raymond Chandler Award, che le sarà consegnato il 5 dicembre al Teatro Parenti, in collaborazione con La Milanesiana. Porterà con sé anche il suo ultimo lavoro: “Il macellaio“, che esce oggi con la Nave di Teseo. "È una delle autrici più importanti del panorama internazionale e così prolifica: in quattro anni abbiamo pubblicato 15 suoi titoli", sottolinea Elisabetta Sgarbi, ricordando anche il legame con Scerbanenco e la manifestazione tutta, "che è multiforme e sempre aperta alla ricognizione di linguaggi nuovi", spiega Fabbri, calendario alla mano. Tra le sedi, il Cinema Arlecchino, Casa Manzoni, la libreria Rizzoli e l’ateneo di via Carlo Bo. Tantissimi gli ospiti, ci saranno anche il rapper Salmo (tra i protagonisti del film di apertura fuori concorso Gangs of Milano - Le nuove storie del Blocco), Asia Argento, Fabrizio Ferracane e Matilde Gioli. Una cinquina di finalisti si contende il “Premio Giorgio Scerbanenco“ (Cinzia Bomoll con “Il sangue non mente” , Carlo Calabrò con “Meccanica di un addio”, Jacopo De Michelis con “La montagna nel lago“, Paolo Roversi con “Una morte onorevole”, Orso Tosco con “L’ultimo pinguino delle Langhe“). Sei i finalisti per il Premio cinematografico Claudio Caligari: Caracas di Marco D’Amore, Mimì, il principe delle tenebre di Brando De Sica, Iddu di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, Non riattaccare di Manfredi Lucibello, Adagio di Stefano Sollima e The Well di Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino. Tra gli eventi speciali il film restaurato da Cineteca, “Macadam”. L’antipasto domenica alla libreria Rizzoli Galleria, con l’esordio da giallista di Maurizio Mannoni. Il programma è su www.noirfest.com.