Priscilla, la Regina del Deserto festeggia 10 anni al Teatro Arcimboldi

Una scena del musical Priscilla, la Regina del Deserto

Milano, 28 febbraio 2023 - "Priscilla La Regina del Deserto” il musical dei record, torna a Milano, al Teatro Arcimboldi, dall'1 marzo per celebrare, insieme ai suoi fans, i 10 anni dal

debutto italiano. E torna in gran spolvero riportando in scena i tre disinvolti protagonisti che debuttarono in prima nazionale al Teatro Ciak Webank.it di Milano: Simone Leonardi

del ruolo di Ralph/Bernadette, Antonello Angiolillo nel ruolo di Tick/Mitzi e Mirko Ranù nel ruolo di Adam/Felicia.

Lo show

Un musical sfavillante, una sceneggiatura esilarante e un’intramontabile colonna sonora, con 26 performer sul palcoscenico, 500 magnifici costumi ricchi di piume e paillettes, 60 parrucche, 150 paia di scarpe, 200 cappelli, 25 strepitosi successi musicali internazionali e soprattutto più di 10.000.000 di spettatori in tutto il mondo per uno show, tratto dall'omonimo film, che ha vinto 2 Tony Awards



