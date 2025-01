Premio Wondy. Ecco i sei libri arrivati in finale

L’ottava edizione del Premio Wondy entra nel vivo con la selezione della sestina finalista di quest’anno. Il progetto è nato nel 2018 in memoria della giornalista e scrittrice Francesca Del Rosso (nella foto), conosciuta con il soprannome Wondy e autrice del libro “Wondy - ovvero come si diventa supereroi per guarire dal cancro“ (Rizzoli, 2014) nel quale ha raccontato con ironia e coraggio come ha affrontato la malattia.

Le sei opere finaliste, che saranno successivamente sottoposte al giudizio della Giuria tecnica, sono “Un eroe comune“ di Igino Domanin (Marsilio), “Virdimura“ di Simona Lo Iacono (Guanda), “Chiudi gli occhi, Nina“ di Paolo Mascheri (Clichy), “La piccinina“ di Silvia Montemurro (Edizioni E/O), “I giorni di Vetro“ di Nicoletta Verna (Einaudi), “Invernale“ di Dario Voltolini (La Nave di Teseo).

I sei autori sono stati selezionati dal Comitato per le loro personali visioni del concetto di resilienza, in linea con lo spirito che anima il premio. Attraverso le loro opere, hanno esplorato le diverse sfaccettature di questo concetto, mostrando come esso sia una forza positiva che ci aiuta ad affrontare il cambiamento, sia a livello personale che collettivo, mantenendo una mentalità aperta e sempre orientata alla crescita. "Quest’anno la sestina - ha commentato Alessandro Milan, presidente dell’Associazione “Wondy Sono Io” - offre uno spaccato profondo e variegato di esperienze umane. I libri finalisti parlano di donne che hanno lottato per i diritti di tutte, di lavoro. Raccontano di legami familiari profondi e di pezzi di storia che ci hanno cambiato per sempre".

La premiazione ufficiale si terrà al Teatro Manzoni di Milano, il prossimo 31 marzo 2025 nel corso di una serata organizzata dall’associazione “Wondy Sono Io”, in collaborazione con PizzAut. Tutte le informazioni sul sito www.wondysonoio.org