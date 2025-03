Premio giornalistico Rossella Minotti: i vincitori

Sono Sara Scorpati di Mediaset (per la tv), Anna Spena di www.vita.it (per il web) e Alessandro Vinci del Corriere della Sera-7 (per la carta stampata) i vincitori della quinta edizione del Premio giornalistico Rossella Minotti, intitolato alla giornalista che lavorò per quasi tutta la sua vita a “Il Giorno”, dove terminò la carriera come caporedattore, scomparsa prematuramente a causa di una malattia crudele a soli 56 anni l’11 marzo 2019. Non solo: è stata consigliere nazionale Fnsi e giornalista sempre impegnata a valorizzare i giovani.

Il concorso ha visto nel 2024 il record di partecipazioni: sono arrivate 78 candidature da parte di 69 giovani under 35 anni, per le sezioni di carta stampata, web e agenzie di stampa, video web, tv e radio. Oltre ai tre vincitori, sono stati assegnati un “Premio speciale della Giuria“ a Elisa Belotti de “La revue dessinée Italia” e quattro menzioni a Edoardo Anziano di Irpimedia, Alessandro Boldrini di MilanoToday, Alessandra De Poli di Mondo e Missioni e Lara Martino di Rai3.

La premiazione avverrà martedì 11 marzo 2025 alle 11 a Milano, in viale Monte Santo 7, nella Sala Tobagi dell’Associazione Lombarda Giornalisti. Parteciperanno Alessandra Costante, Segretaria Generale della Fnsi che promuove il concorso con la famiglia di Rossella Minotti e tutta la giuria.