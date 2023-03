Da Fabri Fibra a Madame, la manager dei rapper Paola Zukar: “Tutto è iniziato in piazza De Angeli”

Paola Zukar con Fabri Fibra

“Sono arrivata a Milano a fine 1996 quando, col direttore Claudio Brignole, prendemmo atto che a Genova una fanzine rap come la nostra Aelle non avrebbe potuto funzionare ancora per molto" Lo racconta Paola Zukar, 55 anni, una figlia e una società di management, la Big Picture, legata a numeri uno come Fabri Fibra, Marracash, Clementino, Madame. “Ci trasferimmo in piazza De Angeli e da lì è nato tutto". La folgorazione per la musica urban com’era arrivata? "Nell’84 davanti allo schermo. Ero andata a vedermi ‘Breakin’’, film sulla break dance di Joel Silberg, e da quel momento ho cambiato modo di vestire, di atteggiarmi, e altre reazioni da adolescente. Poi nel 1987 sono volata in America e l’opportunità d’immergermi nel vero contesto sociale e culturale del rap ha fatto il resto". Dalla fanzine alla discografia il passo è stato breve? "Nel 2001 la chiusura della fanzine, dovuta al momento di riflessione che stava attraversando il rap italiano, mi spinse altrove. Anche se in discografia ci sono entrata un po’ dalla finestra. Trovai lavoro, infatti, in Mp3.com, che potremmo definire un proto-MySpace, uno dei primi tentativi messi in campo dalla discografia per provare ad inglobare il digitale". Un ruolo che l’ha...