Paola & Chiara e la nostra Vita nueva. "Il prossimo sogno? Condurre un Sanremo"

Segrate (Milano), 15 settembre 2023 – Il cognome è tornato a stare so lo nelle loro carte d’identità.

Perché quello di Paola & Chiara è un marchio così evocativo nelle cose della musica italiana da non avere bisogno di altri riscontri anagrafici. Almeno finché rimarrà legato a successi da hit-parade come quella “Festival” che ha riportato il duo milanese al centro della musica creando le premesse per un nuovo album e relativo tour che si conclude stasera al Magnolia.

Sorelle Iezzi, soddisfatte della vostra “vita nueva”?

"Sì, perché questo ritorno è andato ben oltre le aspettative. All’inizio l’abbiamo affrontato come un’avventura, senza sapere esattamente cosa aspettarci, dicendoci: il mondo s’è ribaltato rispetto ad un tempo, proviamo a vedere se funzioniamo ancora. Beh, abbiamo funzionato".

Cosa vi ha stupite di più?

"Essere ancora nei pensieri della generazione che ci seguiva un tempo ed aver raggiunto, grazie a Sanremo, quella nuova".

Cos’è cambiato rispetto alle rentrée di maggio al Fabrique?

"Abbiamo voluto iniziare e chiudere il tour nella nostra città perché dopo dieci anni di separazione ci sembrava giusto così. Ovviamente in questi quattro mesi di concerti sono cambiate molte cose rispetto a quei due show primaverili, a cominciare dalla serenità e dalla padronanza del palco che ci dà l’aver ritrovato sera dopo sera un rapporto col pubblico.

Diciamolo, è un po’ un peccato doverci fermare proprio ora che avevamo iniziato a divertirci per davvero".

Paola come va il suo approccio con la lingua svedese?

"Bene, ormai è un anno che mi applico e ho imparato un sacco di vocaboli".

E il suo studio dell’ebraico, Chiara?

"Un po’ a rilento, ma procede".

Dopo il Festival, la raccolta di hit ricantate in duetto “Per sempre” e, naturalmente, questo tour estivo, cosa avete in agenda?

"Di canzoni da parte ce ne sono parecchie e non abbiamo, quindi, l’ansia di doverne reperire di nuove. Così al momento il primo dei pensieri non è tanto cosa fare, ma come e quando".

Ora che siete tornate, quale sarebbe un bel sogno da realizzare?

"Affiancare il presentatore di Sanremo nella conduzione di una serata sarebbe un’esperienza pazzesca, mai fatta prima. Per noi, realmente la più sfrenata delle fantasie. Ristabiliremmo sul palco dell’Ariston il principio della bionda e la mora tanto cara a Baudo".

Amadeus avvisato…

"Ama, nel caso, sappi che qui a Milano ci sono due sorelle pronte a… sognare".