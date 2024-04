Oreglio e Patrucco si ritrovano sul palco: in scena a Milano con la promessa di “non ripetersi mai”

Milano – Stanno bene insieme. Molto bene. Tanto che hai quasi l’impressione che lavorino in coppia da una vita. E invece è la prima volta che Flavio Oreglio e Alberto Patrucco si ritrovano sul palco. Baluardi indomiti della comicità intelligente e di un cabaret che guarda alle origini e al teatro canzone. Non può che incuriosire quindi il loro "Non facciamo mai la stessa cosa", da stasera al Cooperativa di Niguarda, dove ormai entrambi sono degli habitué.

Un debutto nazionale. Prodotto dallo stesso palcoscenico di via Hermada. E con la preziosa regia di Renato Sarti. Per un lavoro in cui si rincorrono gli spunti satirici sull’attualità, intrecciandosi ad alcune riflessioni parecchio da ridere sull’eterna divisione fra cultura alta e cultura bassa. Mentre si aprono voli pindarici e surreali, come fossero letture inedite della nostra quotidianità.

"Quello che sta succedendo al mondo della cosiddetta "comicità" non ci interessa – sottolineano Oreglio e Patrucco –, a noi piace misurarci sui contenuti, cercando una partecipazione emotiva, non fisica. Per questo motivo prediligiamo costruire una dimensione d’ascolto informale, confortevole anche se non confortante, nel segno di una normalità ormai dimenticata, distante dalle urla e dalle esagerazioni del sistema mediatico imperante e che oggi, forse, rappresenta la vera trasgressione".

Un po’ come cantava Lucio Dalla: "...l’impresa eccezionale, dammi retta, è essere normale". Il resto è come al solito in bilico fra comicità e poesia; l’emozione e lo sberleffo. Con il piglio libertario del non allineato. Di chi si fa gioco di qualsiasi etichetta. Una jam session della risata. Con Oreglio e Patrucco a supportarsi a vicenda negli assoli. Prima di lanciarsi insieme in brani inediti o in una cantata alla chitarra.