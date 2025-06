Motori accesi . Il grande giorno della Mille Miglia

È il grande giorno della 1000 Miglia: oggi alle 12,30, da viale Venezia a Brescia partiranno le 420 auto in gara per la 43sima edizione della rievocazione della storica Freccia Rossa. Un viaggio di 1900 km che porterà gli equipaggi da Brescia a Roma e ritorno. A Brescia, la settimana della 1000 Miglia era già iniziata domenica con l’inaugurazione del Villaggio di piazza Vittoria e, in serata, con il Trofeo Gaburri, la competizione di regolarità che ha visto 94 equipaggi iscritti alla 1000 Miglia 2025 e al Ferrari Tribute sfidarsi in una gara di regolarità nel centro cittadino di Brescia (a trionfare sono stati Andrea Luigi Belometti e Cristian Ricca a bordo di una Lancia Lambda). Ieri mattina, alle 11, l’avvio della punzonatura, benedetta dalla pioggia, come nella migliore delle tradizioni che associa la Freccia rossa agli acquazzoni. Non sono mancati i curiosi, a caccia soprattutto dell’avvistamento dei vip di questa edizione, da Joe Bastianich alla guida di una Porsche 356 1500 Speedster del 1954 allo chef Carlo Cracco, navigatore di Ezio Ronzoni su una Bugatti T40 del 1927, con i velisti Max Sirena e Giulia Conti su una Alfa 1900 Super Sprint del 1956. La punzonatura, ultima verifica tecnica prima della partenza, proseguirà anche questa mattina fino alle 11,30. Alle 12,30, la partenza lungo il percorso che porterà il “museo viaggiante“ tra Desenzano, Sirmione, Verona, Bovolone e Ferrara, per poi concludere la giornata di gara a San Lazzaro di Savena, comune della città metropolitana di Bologna. Il format, per il terzo anno consecutivo, sarà di 5 giornate e ricalcherà le corse leggendarie dell’anteguerra, percorrendo un tracciato “a otto“ come quello delle prime 12 edizioni della 1000 Miglia di velocità. Tra le novità di quest’anno, anche il passaggio dall’Accademia Navale della Marina Militare a Livorno. Il ritorno a Brescia, sabato 21 giugno, sarà accolto dalla Festa della musica.

Federica Pacella