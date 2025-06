Metti una serata di grande jazz al Castello

E’ entrata nel vivo la dodicesima edizione di Castle Jazz Binasco nel cortile del Castello di Binasco. Dopo il primo appuntamento musicale con Monica Cerri ed il suo omaggio a Mina, venerdì è la volta di Intrecci. Un quartetto di eccezione, per questo progetto che attraversa la musica italiana, brasiliana e jazz rivista in una chiave unica composto da Paola Atzeni – voce, flauto traverso, Marco Bianchi – pianoforte e armonica, Maxx Furian – batteria e Massimo Scoca – basso elettrico, contrabbasso. Si chiude il 27 giugno con Tamarindo Quartet un gruppo che unisce swing classico a sfumature speziate. La loro musica è elegante, intensa, con un tocco agrodolce che ricorda il frutto da cui prendi il nome. Formato da giovani musicisti allievi del conservatorio di Milano, il gruppo crede in un jazz che guarda avanti, capace di parlare anche alle nuove generazioni senza perdere il legame con la sua storia. M.S.