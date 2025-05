Blue Note e Don Lisander. L’alleanza fra musica e cibo accende le sere d’estate

Cene in allegria a ritmo di jazz e non solo. Un viaggio in musica scandito a tappe attraverso i grandi successi del passato fino alle hit di oggi con artisti come Mario Lavezzi, Simona Bencini, Joyce Ealine Yuille, Luca Jurman. Il tutto abbinato ai cibi scelti, di volta in volta, fra menu di terra o di mare, abbinati ai vini. A proporre il format è il ristorante Don Lisander in collaborazione con il Blue Note Milano, otto concerti serali a partire dal 5 giugno sino al 24 luglio.

Per gli orfani del Blue Note che chiuderà la programmazione in anticipo rispetto agli altri anni (quindi a fine mese), per avviare la ristrutturazione del locale, è una buona notizia. Ma è sicuramente l’occasione per "allargare" il pubblico e "portare fuori i nostri artisti", dice Daniele Genovese, direttore manager di Blue Note Milano.

"Cibo e musica si intrecciano in una magica atmosfera: la corte del Don Lisander. Milano è una città da vivere ogni giorno, dalla prima colazione fino a notte fonda", aggiunge Stefano Marazzato, patron del Don Lisander, completamente ristrutturato. "Stefano è stato tra i primi a credere nel Blue Note Off, consolidando nel tempo un rapporto che ormai è diventato una vera e propria partnership", puntualizza Daniele Genovese.

Ad aprire la stagione (il 5 giugno) il soul di Luca Jurman quartet. Ha affiancato i più grandi artisti nazionali ed internazionali, da Eros Ramazzotti e Laura Pausini a Randy Crawford, Phil Collins e Alejandro Sanz. Lo show è un viaggio temporale nel grande mondo del Soul dal 1950 ad oggi, Da Ray Charles a John Legend passando per i grandi classici rivisitati in una chiave personale che da sempre distingue la duttilità artistica di Luca Jurman. E a tavola? Si va dal carpaccio di tonno sino al risotto acciughe e gamberi rossi, il tutto innaffiato da un Soave classico dell’azienda Zeni. Si parte con la cena alle 19.45 mentre il concerto inizierà verso le 21.15 e finirà poco prima delle 23. Non sono previste più di 120 persone per serata, i costi oscillano fra i 90 e i 120 euro, a seconda dell’artista che si esibisce. Da oggi è possibile prenotare sul sito del Blue Note oppure direttamente al ristorante Don Lisander. Gigi Cifarelli porta la sua chitarra jazz (il 12 giugno) e Bigg & Sirjo presentano Funkincasa (il 19 giugno), progetto collettivo nato da BigG & SirJo.

Da non perdere lo spettacolo articolato fra musica e parole di Mario Lavezzi (26 giugno) mentre i fan di Simona Bencini, voce e presenza dei Dirotta su Cuba, potranno prenotarsi (il 10 luglio) per la serata con il suo Unfinished, album di jazz song inedite. Stefano Signoroni (il 17 luglio) torna al Don Lisander per una serata dal gusto vintage. Chiuderà la rassegna (il 24 luglio) Gigi Cifarelli affiancato dalla cantante e chitarrista Rossella Cappadone.