Lecco, regata e fuochi d’artificio alla Festa del Lago e della Montagna

Una festa per celebrare il legame dei lecchesi con il lago da una parte e le montagne dall’altra. Domenica, il 29 giugno, a Lecco è il giorno della Festa del Lago e della Montagna. Si comincia alle 17 nella basilica di San Nicolò con la messa celebrata dal prevosto monsignor Bortolo Uberti. A seguire, verso le 17.45, la processione sul lago con le Lucie, che sono le tradizionali imbarcazioni lariane, con la benedizione del lago di Como. Alle 20.45 Alle 20.45 la regata con gli appassionati del Gruppo manzoniano Lucie. Alle 21 l’esibizione degli sbandieratori e dei musici della Torre di Primaluna in piazza Mario Cermenati. Alle 22.30 il momento conclusivo e clou: lo spettacolo pirotecnico. Sono attesi oltre 10mila spettatori. Occhio però agli spazi limitati, perché da una parte è allestito il cantiere per la riqualificazione del lungolago, dall’altra ci sono le transenne per interdire l’accesso alla zona dove è crollata la ruota panoramica. Nel pomeriggio dovrebbe concludere inoltre l’ennesima impresa il campione di nuoto Andrea Oriana, che dopodomani, venerdì, parte da Lecco per compiere il giro di tutto il lago a nuoto. Nel week end a Lecco si svolge pure il primo Palio dei Rioni.