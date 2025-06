Le Donne del Vino di Lombardia al Museo delle Mille Miglia di Brescia

In un mondo in cui le passioni si intrecciano con la scienza, tre universi apparentemente lontani come vino, motori e medicina trovano punti di contatto. Merito dell’evento ideato e promosso da Le Donne del Vino di Lombardia, in programma oggi, nella sede del Museo delle Mille Miglia di Brescia, dove, alle 18,30, si terrà la conferenza con degustazione guidata di Franciacorta, Lugana, rosati e un rosso delle aziende delle Donne del Vino di Lombardia. La tavola rotonda verterà sul tema di equilibrio e abuso di alcool, benessere, piacevolezza e criticità; tra i relatori, ci saranno Luca Saverio Belli, direttore dell’epatologia e gastroenterologia dell’ospedale Niguarda e Adelaide Panariello, psichiatra presso Ospedale Niguarda. La moderatrice sarà Pia Donata Berlucchi, presidente dell’azienda Freccianera dei Fratelli Berlucchi e “controparte culturale“ del mondo vitivinicolo lombardo alla visione medico-scientifica. Seguirà la degustazione con la guida di Camilla Guiggi, relatrice e degustatrice Ais. Il ricavato dai costi d’ingresso sarà a favore dell’Associazione Rete Daphne Onlus, centro antiviolenza dell’Ovest Bresciano, in continuità con il progetto “Donne e lavoro“. Federica Pacella