La Statale laurea Vanoni: "Voce unica"

Laurea honoris causa in “Musica, Culture, Media, Performance” a Ornella Vanoni. A conferirla sarà l’università Statale di Milano, l’11 giugno. Il dipartimento di Beni culturali e ambientali ha avanzato per primo la proposta, che è stata subito accolta all’unanimità dal Senato accademico e approvata anche dal ministro per l’Università e la Ricerca, Anna Maria Bernini. "Voce unica e inconfondibile della musica italiana e figura di riferimento per generazioni di artisti, Ornella Vanoni – si legge nella proposta di laurea honoris causa del dipartimento – incarna da oltre sei decenni una ricerca artistica e culturale in costante evoluzione, che ha attraversato generi diversi, capace di incidere profondamente sul panorama musicale italiano".

Con questa laurea honoris causa, l’ateneo "intende celebrare Ornella Vanoni quale interprete innovativa della musica italiana e artista capace di rispecchiare e interpretare il proprio tempo, ma anche quale simbolo di una Milano vibrante e creativa. La sua carriera, riconosciuta da premi prestigiosi rappresenta un tributo alla città stessa, alla sua cultura e alla sua tradizione".

Si.Ba.