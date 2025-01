La magia delle sonate di Beethoven nelle mani di Buchbinder

Rudolf Buchbinder è unanimemente riconosciuto come uno dei maggiori interpreti del nostro tempo, da oltre cinquant’anni è uno dei protagonisti della musica classica internazionale. Questa sera alle 20.45 nella Sala Verdi del Conservatorio si esibirà per la Società dei Concerti di Milano. In programma di Ludwig van Beethoven “Sonata in fa maggiore op. 10 n. 2“, “Sonata in mi maggiore op. 14 n.1“, “Sonata in re maggiore op. 28 Pastorale“, “Sonata in mi minore op. 90“, “Sonata in fa minore op. 57 Appassionata“. Il suo vastissimo repertorio si estende da Bach fino ai contemporanei ma è Beethoven ad averlo reso famoso in tutto il mondo. La sua interpretazione delle 32 Sonate di Beethoven è considerata oggi uno dei caposaldi nella storia dell’interpretazione beethoveniana. La lettura di Rudolf Buchbinder si basa su testi originali. Il celebre pianista è un raffinato collezionista di partiture storiche e possiede ben trentanove edizioni complete delle Sonate di Beethoven.

Le Sonate per pianoforte scritte dal genio di Bonn attraversano una traiettoria continua nella storia della musica e nella vita del compositore, le trentadue sonate per pianoforte fanno compiere grandi passi alla scrittura pianistica del suo tempo rivelando una modernità inattesa. Difficili classificare i periodi di composizione di Beethoven, lo fa con entusiasmo Franz Liszt dicendo "l’adolescente, l’uomo, il dio". La “Sonata per pianoforte n. 23 in Fa minore, Op. 57“, di Beethoven, comunemente chiamata Appassionata, fu composta tra il 1804, il 1805/1806. L’autore l’ha sempre considerata la sua sonata più bella, sicuramente è la più conosciuta anche dal grande pubblico. Biglietti acquistabili prima del concerto.

Grazia Lissi