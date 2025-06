La “Festa della Musica” fra Irlanda e Tibet

Dalla musica irlandese ai ritmi dell’Africa, dalle zampogne della tradizione dell’India e del Tibet, passando per il folk da ballo, la musica popolare e i brani di giovani talenti. Un’intera giornata dedicata a una passione che unisce il mondo, quella per le sette note: è quanto proporrà oggi ad Albiate la prima edizione della “Festa della Musica“, che si svolgerà dal primo pomeriggio a tarda sera nel parco di Villa Campello. L’iniziativa proporrà diversi concerti, per guidare a scoprire differenti stili e tradizioni musicali. Ad aprire le danze sarà, alle 14, una sfilata del locale Corpo Musicale Santa Cecilia, mentre dalle 14.30 alle 16.30 si potrà incontrare la “Musica dal Mondo“: sarà l’occasione per avvicinare sonorità e ritmi dell’Africa, le campane tibetane e i gong tipici dell’India e del Tibet, ma anche le zampone della tradizione lombarda e italiana. Contemporaneamente, dalle 15 in avanti, i più giovani potranno cimentarsi nei laboratori musicali e vocali “Gioco musica“, “Costruisci i tuoi strumenti“, “Strumenti s...bandati“ e “Facciamo coro“. Alle 16.30 concerto del Corpo Musicale Santa Cecilia e alle 17 il balfolk del collettivo ReUm. Sempre dalle 17 alle 18.30 suoneranno gli Irish Puffins (foto), band che farà immergere nel folk tradizionale irlandese e nelle atmosfere dell’Isola di Smeraldo, tra sound celtico e ricordi di luce, verdi brughiere e bicchieri tintinnanti in un pub. Dalle 18.30 spazio ai giovani talenti, prima con il “Palco Aperto“ per esibizioni e poi, alle 21, con l’edizione 2025 del concorso canoro “Albiate in Canto“. L’evento è organizzato dall’associazione Amici con la Musica in collaborazione con altri sodalizi e gruppi culturali del territorio e con il sostegno del Comune. A fare da supporto durante la manifestazione ci saranno le penne nere del Gruppo Alpini di Albiate, il comitato genitori delle scuole del paese e la cooperativa Tiki Taka. Ingresso libero.

F.L.