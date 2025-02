Il terribile basilisco non fa più paura

Al Teatro Bruno Munari (via Bovio 5) domani e domenica (ore 16.30) arriva “Ti vedo. La leggenda del basilisco“, spettacolo firmato da Emanuela Dall’Aglio che rivisita il mito del Basilisco, trasformandolo in una narrazione che intreccia magia, coraggio e comprensione. Co-prodotto dal Teatro del Buratto e dal Css Teatro stabile di innovazione del Friuli-Venezia Giulia, lo spettacolo è un viaggio teatrale adatto a tutte le età, in cui l’elemento cardine è una grande gonna rossa, che si trasforma in scenografia e al contempo in potente strumento narrativo.

La gonna non è soltanto un costume, ma una vera e propria “scultura scenica“ capace di contenere tutti gli elementi della storia. La gonna di “Ti vedo“ è stata realizzata con legno per la struttura, stoffe colorate, cartapesta e termoplastica. Questa montagna di stoffa diventa un luogo magico, una sorta di teatro portatile da cui emergono pupazzi, oggetti e personaggi che danno vita alla leggenda del Basilisco.

Al centro della narrazione c’è il tema della paura e del suo superamento attraverso la conoscenza. La leggenda del Basilisco, creatura spaventosa capace di pietrificare chiunque la guardi, viene riletta in chiave moderna, abbandonando la logica del mostro come simbolo di male assoluto. In questa versione, il Basilisco non è distrutto con l’inganno o la violenza, ma diventa un personaggio che suscita empatia e curiosità. Grazie al coraggio e all’astuzia di un ragazzino, la creatura viene accolta e compresa, trasformando la paura in una nuova forma di relazione.