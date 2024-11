Il Premio Rapallo a Enrica Ferrara e Daria Bignardi

All’Hotel Excelsior Palace di Rapallo premiate le vincitrici del Premio Rapallo dedicato alle migliori autrici italiane di libri e saggi nella narrativa e saggistica promosso col sostegno di BPER Banca. Per la sezione ‘Narrativa’ primo premio a Enrica Ferrara con “Mia madre aveva una Cinquecento gialla” (Fazi Editore), il 2° a Valeria Parrella con “Piccoli miracoli e altri tradimenti” (Feltrinelli) e il 3° premio a Emanuela Anechoum con “Tangerinn” (Edizioni E/O). Per la sezione ‘Costume e Saggistica’ vince Daria Bignardi con “Ogni prigione è un’isola” (Mondadori). Premio Speciale della Giuria ad Adriana Cavarero per la Carriera. La Giuria Tecnica – formata da Maria Luisa Agnese, Massimo Bernardini, Mauro Bonazzi, Eva Cantarella (presidente), Lella Costa, Margherita Rubino (coordinatrice), Nadia Terranova (vicepresidente) – ha decretato le vincitrici tra le oltre 130 candidature ricevute da una quarantina di case editrici di tutta Italia di opere edite in lingua italiana e pubblicate dal 10 settembre 2023.