Il parco ispirato al Paese delle Meraviglie

Fino al 2 marzo 2025 l’area dell’ex macello di viale Molise 62 è illuminata dal Lumina Park, il grande parco di luci aperto dalla fine di novembre ispirato al mondo di “Alice nel Paese delle Meraviglie“.

Si tratta di percorso immersivo tra scenografie e installazioni artistiche in un trionfo di luci colorate. L’area è decorata da oltre duecento installazioni luminose e giochi di luce che illustrano alcune dei pertsonaggi e delle ambientazioni pià caratteristiche del romanzo di Lewis Carroll del 1865 (trasportato sul grande schermo in moltissime occasioni a partire dal 1903, tra le quale quella fortunatissima di Disney del 1951 e le ultime targate Tim Burton, come regista e produttore).

Camminando lungo il percorso di circa un chilometro e mezzo, famiglie e appassionati possono scoprire ambientazioni incantate, tra cui la Sala del Cappellaio Matto, il Labirinto di Carte e un’area completamente dedicata allo Stregatto. Ogni tappa è studiata per offrire un’esperienza sensoriale completa, con effetti speciali e accompagnamenti sonori che immergono i visitatori in un’atmosfera fiabesca.

Per quanto riguarda gli orari, il Lumina Park apre dopo il tramonto: fino al 12 gennaio si può accedere a partire dalle 17 (tra 14 gennaio e 2 febbraio dalle 17.30 e dal 4 febbraio al 2 marzo dalle 18) e il parco chiude alle 21. I biglietti si possono acquistare direttamente alle casse (in vendita fino alle 20.30) o sul sito luminapark.it. I prezzi vanno da 14,30 dei giorni feriali ai 15,80 dei festivi (gratis per bambini sotto i due anni). P.V.