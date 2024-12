Il Museo della Scienza chiude l’anno con oltre 600mila presenze

Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia chiude il 2024 con un attivo di 315 giorni di apertura e oltre 600mila visitatori, di cui circa 90mila ospiti di eventi; sono stati più di 46mila coloro che hanno partecipato alle attività nei laboratori interattivi e alle visite guidate durante il week end. Numeroso il pubblico proveniente dall’estero che ha rappresentato il 53% del totale.

"Il Museo dedicato a Leonardo da Vinci, nel 2024, con coerenza e risultati significativi, ha aderito alla propria visione-missione: offrire a tutti, attraverso strumenti diversi e aggiornati, una chiave di lettura per comprendere un divenire del mondo complesso, in cui Scienza e Tecnologia hanno un ruolo sempre più centrale, ma non divergente dai fondamentali valori umanistici", spiega Fiorenzo Marco Galli, direttore generale del Museo.

E aggiunge: "Nell’ambito del nostro ruolo, le iniziative realizzate nel 2024, sono state foriere e anticipatrici di un 2025 particolarmente impegnativo, dedicato a identificare ed evidenziare i nuovi e repentini scenari, mantenendo saldi i nostri valori identitari. Il nostro è un ambiente - reale o digitale - sempre più accogliente e attento alla propria crescita e all’equilibrio - fra investimenti e sostenibilità economica delle risorse necessarie. Questa crescita comprende anche le relazioni che alimentano l’innovazione e lo sviluppo culturale"