Il grande jazz di Franco D’Andrea in scena alla Camera del lavoro

Oggi alla Camera del Lavoro, auditorium Di Vittorio, per la rassegna di jazz e classica contemporanea "Atelier Musicale", giunta alla XXX edizione, va in scena Franco D’Andrea. Il pianista propone un percorso nella musica di due tra gli autori che maggiormente ama: Thelonious Monk e Duke Ellington, aggiungendo alle loro anche le proprie composizioni. Un’operazione che prosegue il suo rapporto con la musica dei due giganti americani del jazz, di cui è tra i pochi a saper veramente tradurre il pensiero compositivo in una musica personale e coerente con le pagine originali.

Nato a Merano, ma residente a Milano sin dagli anni ’70, D’Andrea è stato un enfant prodige del jazz italiano, ha guidato formazioni prestigiose come i suoi celebri quartetti e il Modern Art Trio, ha partecipato alla storica esperienza del Perigeo; ha collaborato con tanti artefici del jazz nazionale e internazionale, tra cui Enrico Rava, Paolo Fresu, Aldo Romano e tantissimi altri. La rassegna è organizzata dall’associazione culturale Secondo Maggio; appuntamento oggi alle 17.30; ingresso 10 euro con tessera associativa di 5/10 euro. (www.secondomaggio.org).

Grazia Lissi