Il contadino cerca moglie 2023, i protagonisti: anche due lombardi. Quando inizia e i casting

Milano, 27 aprile 2023 – Il conto alla rovescia è partito: torna ‘Il contadino cerca moglie’, il reality prodotto da Fremantle per Discovery Italia, che fa trovare l’amore e fa cambiare la vita a chi è disposto a lasciare la frenesia della città per trasferirsi in campagna. Ma quando inizia? Chi sono i protagonisti? E quali caratteristiche devono avere le anime gemelle che stanno cercando? Ecco tutto nei dettagli.

In attesa di vedere il programma, che andrà in onda in autunno, stasera, giovedì 27 aprile alle ore 21.25 su NOVE - e sempre disponibile in streaming su Discovery+-, arriva l’attesa puntata dove si scopriranno i single “Protagonisti” di questa nuova stagione: 7 contadini e una contadina.

Anche quest'anno sarà Gabriele Corsi ad accompagnarci in un nuovo viaggio tra le meravigliose campagne italiane, presentando gli otto protagonisti, le loro storie, i loro desideri e soprattutto delineando le caratteristiche dell'anima gemella che stanno cercando.

Giulia, Paolo, Roberto, Davide, Alfonso, Gianluca, Filippo e Giuseppe sono i protagonisti di questa avventura alla ricerca della loro dolce metà. Tra loro anche due lombardi.

Giulia, 29 anni di San Pietro ad Lacum, vive tra le montagne abruzzesi addestrando i suoi cavalli. Energica e dolce allo stesso tempo cerca un uomo che non la faccia annoiare.

Paolo, un contadino romagnolo di 28 anni, lavora con passione e dedizione nella fattoria di famiglia, con suo fratello (gemello), i genitori e la nonna che custodisce i segreti della ricetta dei tortellini.

Roberto, 45 anni di Quinzano D'Oglio, conosciuto da tutti come "il gigante buono", dopo un matrimonio fallito vuole tornare a credere nell’amore.

Davide, 28 anni di Buglio in Monte, è un contadino montanaro che adora stare con le sue mucche e preparare il formaggio, e che ha scelto di riprendere in mano l’azienda di famiglia dopo aver lavorato per qualche anno in città.

Alfonso, 45 anni, coltiva fragole e vive in Campania, in un luogo meraviglioso tra mare e campi. Con il suo look ricercato, porta stile ed eleganza anche in campagna.

Gianluca, veneto di 28 anni, ha una grande passione per i trattori e lavora con allegria tra i suoi preziosi vitigni di Prosecco.

Filippo, 31 anni di Rosignano Marittimo, è un toscano diretto e risoluto che si definisce testardo, ma romantico. Ha sempre centrato tutti i suoi obiettivi, tranne l’amore.

Giuseppe, 40 anni, di Barletta, ha deciso di ritirarsi in campagna a coltivare melograni e ulivi dopo una vita dedicata alla vita notturna della città.

Gli 8 contadini avranno modo di fare un appello invitando le single e i single di città ad abbandonare la loro vita frenetica e a raggiungerli in campagna.

Coloro che sono interessati a rivoluzionare la propria routine e ad intraprendere una nuova avventura, potranno scrivere a uno di loro e una volta scelti, avranno l'occasione di trascorrere un periodo in fattoria e, chissà, forse trovare l'amore della loro vita. Sono aperte le candidature su nove.tv/casting.