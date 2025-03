I cent’anni di Fabio Carpi e il suo cinema misterioso

MILANO“Le intermittenze del cuore“ con materiali extra filmici provenienti dall’Archivio fotografico di Cineteca Milano: così domattina, al cinema Arlecchino, entra nel vivo la rassegna dedicata al “cinema misterioso di Fabio Carpi“. Lunedì, alle 20, toccherà a “Quartetto Basileus“ e la proiezione sarà arricchita da altri materiali speciali e dalle note del Quartetto Rilke, che suonerà dal vivo alcuni brani del repertorio. Cinque film in programma fino al 16 marzo, un viaggio nella vita e nelle opere del regista, sceneggiatore, scrittore e intellettuale Fabio Carpi, nato a Milano cent’anni fa. "Il cospicuo fondo Fabio Carpi, donato dallo stesso regista e conservato nell’Archivio storico di Cineteca Milano testimonia, attraverso l’affascinante intreccio di materiali filmici ed extrafilmici, tutta la vivacità intellettuale di questo autore difficile e ricchissimo – spiega Matteo Pavesi, direttore di Cineteca Milano –. Il fondo documenta in modo capillare la feconda attività cinematografica di Carpi (mediante le copie personali 35 mm di alcuni suoi film), così come la sua non meno raffinata produzione letteraria (con volumi a stampa e manoscritti); il prezioso corredo paratestuale delle sue opere filmiche (con oltre 500 fotografie di scena), così come l’intensa attività di promozione culturale (attraverso, per esempio, le sceneggiature dei radiodrammi) e di scambio intellettuale (svolto da un vivace epistolario con scrittori come Italo Calvino)".Il viaggio si chiuderà domenica 16 marzo alle 11 con “Nel profondo paese straniero“ e l’estratto di una trasmissione radiofonica in cui Fabio Carpi racconta della sua collaborazione con Alberto Cavalcanti e il progetto sulle interviste immaginarie.Il programma completo su www.cinetecamilano.it.