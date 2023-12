Federico Chiesa sposa Lucia Bramani: “Ha detto sì”. Chi è la fidanzata: età, carriera e Instagram

Milano, 17 dicembre 2023 – Federico Chiesa e Lucia Bramani si sposano. Il calciatore della Juventus ha postato sul suo profilo Instagram una fotografia che lo immortala insieme alla sua fidanzata a Venezia mentre lei mostra un anello. La coppia è sorridente e la didascalia non lascia spazio all’immaginazione: “Ha detto sì”. Numerosi e immediati i commenti e i cuoricini di amici e follower.

Lucia Bramani e Federico Chiesa (Foto Instagram)

Nel suo documentario ‘Back On Track’, Chiesa ha rivelato alcuni aspetti segreti e inediti della sua vita, tra cui il modo in cui ha incontrato Lucia. “C’è stata questa conoscenza diversa dal solito. Abbiamo iniziato a sentirci i primi giorni di gennaio 2022. Io volevo anche vederla, solo che mi sono rotto il crociato”.

Per quanto riguarda il primo appuntamento, il ragazzo ha raccontato un simpatico dettaglio: ‘‘Non voleva venire, pensava che stessi fingendo il dolore”. In seguito la coppia è riuscita fortunatamente a incontrarsi a casa del calciatore, dove Federico non riusciva nemmeno a muoversi dal divano.

Ma quando ha capito che ci sarebbe potuto essere un futuro tra lui e Lucia? "L’ho capito quando lei si è messa a disposizione per capire la mia situazione e mi ha aiutato molto. Lei ha visto subito le mie fragilità, ha visto uno dei momenti più bui della mia carriera. Ha toccato con mano le mie emozioni e come rialzarsi. Questo ci ha unito”.

Le voci di un nuovo amore per Federico Chiesa si rincorrevano da qualche settimana. Poi, sono arrivati i “like” e i commenti lasciati sul profilo di Lucia. Sotto una foto della modella, dove indossava un costume rosso, il calciatore aveva commentato con un cuoricino bianco, mentre lei si era limitata a mettere “like” alle ultime foto postate dal giovane.

Nel marzo del 2022 la coppia ha deciso di ufficializzare la relazione. Nelle sue storie su Instagram, la modella aveva postato un video con in sottofondo la canzone di Elodie e Rkomi, “La coda del diavolo”. Lo stesso brano riproposto da Chiesa, accompagnato di nuovo da un cuore bianco.

Entrambi uscivano da storie piuttosto durature: la ragazza con Anis Romdhane, imprenditore, co-founder e CEO del brand di orologi Watchtype; mentre Chiesa usciva da una relazione duratura con Benedetta Quagli.

Lucia Bramani è nata nel 2001 e si è laureata in Psicologia all’Università Cattolica di Milano il 16 luglio del 2022. Alla discussione della tesi non era mancato Chiesa, con annesso post di congratulazioni su Instagram, con tutta la famiglia della ragazza, partendo dal fratello maggiore Riccardo al quale la Bramani è particolarmente legata.

Lucia Bramani e Federico Chiesa nel giorno della laurea della giovane (Foto Instagram)

Lucia Bramani lavora come modella per l’agenzia Elite Model World. E’ stata testimonial di Tezenis, BikiniLovers, Philipp Plein, Balneaire e molti altri.

Lucia Bramani (Foto Instagram)

Lucia ha un cane barboncino nero a cui è molto legata. Ama viaggiare e fare sport, in particolare pratica equitazione e tennis.

Lucia è molto seguita su Instagram, dove può vantare circa 160mila follower. Sul suo profilo ama condividere con i suoi followers le sue avventure. Tra shooting di lavoro, scatti in vacanza e foto con amici e il fidanzato, la giovane modella non manca mai di postare la sua quotidianità.