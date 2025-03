E Radicepura dona a Milano un giardino

Un “ponte“ verde da Milano a Giarre, in Sicilia. Un viaggio andata e ritorno. Si parte dall’Orto Botanico di Brera: qui ieri è stata svelata la quarta edizione del Radicepura Garden Festival, biennale del giardino mediterraneo che si terrà a Giarre dal 17 maggio al 7 dicembre. E al termine del festival - che richiamerà progettisti e paesaggisti under 36 da tutto il mondo - uno dei giardini sarà donato proprio al Comune di Milano, che sta studiando la destinazione. Alle spalle della kermesse 10 anni di lavoro: "È il momento di fare bilanci – sottolinea Mario Faro, direttore generale di Radicepura Garden Festival –: in questi anni hanno partecipato quattromila paesaggisti, con oltre mille progetti. Sono stati realizzati più di 60 giardini, che restano: sta diventando una vera collezione di giardini, che non vengono distrutti, ma girano, crescono. E uno sarà donato a Milano in autunno".

La direzione del festival è affidata all’architetto del paesaggio milanese, Antonio Perazzi, che ha scelto come tema “Chaos (and) order in the Garden“: "Perché dal caos rinasce la natura e si organizzano le idee. Il giardino in questo momento storico è a cavallo tra il naturale e l’artificiale e i progetti che saranno realizzati danno spazio ai tempi lenti propri della natura, rivelando la possibilità di creare stupore e meraviglia". L’assessore all’Ambiente Elena Grandi plaude alla "manifestazione capace di sensibilizzare il pubblico su temi che combinano il verde, la bellezza naturale e l’arte, che tiene alta l’attenzione sull’ambiente, la biodiversità e l’importanza del verde. Sono grata della futura donazione alla nostra Milano di uno dei meravigliosi giardini presentati in questa biennale, un progetto che migliorerà una delle nostre aree verdi e che creerà un legame simbolico tra Milano e Giarre". Simona Ballatore