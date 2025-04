Dentro la Torre Unipol, la "cattedrale laica"

Tutti con il naso all’insù, passando sotto la Torre Unipol: 23 piani fuori terra (3 interrati), 31.000 mq di superficie totale rivestita di 2.729 triangoli di vetro, svettante in piazza Gae Aulenti, nuovissima Portanuova. Tutti vedono la struttura diagrid in acciaio a linee incrociate sotto l’involucro esterno. E sul lato sud intravedono piani a uso ufficio e spazi polifunzionali.

Ma chiunque ora vi può entrare, sfogliando il volume corredato da 140 immagini, che ne documentano la costruzione fino al completamento: “Unipol Tower Group Headquarters Milan” (Rizzoli). Un’opera d’arte, "cattedrale laica", sintetizza Manuel Orazi, curatore del volume rigorosamente in italiano dove ha raccolto le testimonianze del progettista Mario Cucinella e dell’ingegnere strutturista Massimo Majowiecki e del committente, ovvero il presidente Unipol Carlo Cimbri. Il quale, alla presentazione, lunedì alla Libreria Mondadori Duomo, ha ribadito: "Per progettare la Torre abbiamo voluto una competizione tra soli architetti italiani, a conferma della nostra conquistata identità di leader assicurativo nazionale. La proposta di Mario Cucinella ci è piaciuta perché si differenzia dal contesto, eppure si integra. Necessario nuovo quartier generale, offre una visione della nostra nuova realtà prospettica. Nella contemporaneità, guardiamo al domani. No, un vecchio palazzo anni Sessanta non c’intrigava più". Tanta tecnologia innovativa, infatti, caratterizza la Torre che prova a essere anche una piccola macchina climatica. Bella sfida? "Sfidare la tecnologia non è uno scherzo, ma è il ruolo dell’architetto", ha tagliato corto Cucinella, che nel libro invece cortesemente spiega anche ai meno esperti la sfida alla gravità lanciata con questo nuovo elemento nello skyline di Milano, oltretutto costruito sopra il passante ferroviario (altra sfida da far tremare). Bel lavoro di squadra: 2.732 persone impiegate. I loro nomi scorrono sotto gli occhi di chi si avvicina alla Torre. Entrarvi sarà permesso il 16 aprile: inaugurazione della terza sede di CUBO museo d’impresa Unipol (le altre due a Bologna), dove si programmeranno incontri, laboratori, moduli didattici, spettacoli, mostre, su attualità e futuro. Dal giorno successivo visite guidate anche agli spazi al livello 1 dove sono presenti opere del patrimonio artistico del Gruppo Unipol.

Anna Mangiarotti