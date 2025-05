Cura e benessere dei cani: sabato il primo “Dog lovers day“

Zoetis, leader mondiale nella salute animale, presenta il primo “Dog Lovers Day“: appuntamento per sabato 17 a partire dalle 14.30 nell’area cani del Parco Sempione, all’angolo tra via Mario Pagano e piazza Sempione. L’iniziativa, sostenuta da Anmvi (Associazione nazionale medici veterinari italiani), "è stata ideata – si legge nella nota di presentazione – per promuovere una cultura della prevenzione, del benessere psicofisico e della cura consapevole dei cani, coinvolgendo attivamente proprietari, famiglie e cittadini.

Il programma prevede un ricco pomeriggio di informazione, consulenze veterinarie, attività educative e momenti ludici, pensati per celebrare il legame tra uomo e animale e offrire strumenti utili per una gestione responsabile della salute degli amici a quattro zampe".

Alle 15 Antonella Baldassarre condurrà “Il tuo pet in buone mani: come la prevenzione e la cura del veterinario fanno la differenza“. Alle 15.45 passerà il testimone a Silvia Ciuti che parlerà di “Nutri la sua salute: come l’alimentazione può prevenire le malattie“. Alle 16.30 “Quando il tuo cane parla senza parole: i segnali da non ignorare“, a cura di Chiara Lolli. E alle 17.15 sarà la volta di Nica Polidoro, educatore Cinofilo Enci che approfondirà “I segnali del tuo cane: il linguaggio del corpo“.