Consulbrokers per lo Sport. Premiata la Libertas

Consegnato ad Andrea Pantano, presidente di Libertas, una delle principali realtà italiane nel campo della promozione sportiva, il Premio Consulbrokers per lo Sport, ideato per valorizzare i principi dello sport come mezzo di integrazione, condivisione e sviluppo personale. Questo prestigioso riconoscimento celebra individui e organizzazioni che, tramite lo sport, promuovono inclusione e solidarietà, diventando un esempio per giovani e comunità.

"Abbiamo istituito questo premio quando lo sport è entrato a far parte della Costituzione Italiana, per noi lo sport è uno stile di vita e ogni anno vuole premiare non solo gli sportivi, ma anche tutte le persone che hanno dedicato tempo e spazio con passione allo sport. Questo premio racconta i valori fondamentali della nostra azienda: impegno, dedizione e spirito di squadra. Crediamo che lo sport sia uno straordinario veicolo di crescita personale e collettiva, capace di ispirare e unire le persone – dichiara Alfredo Amato, amministratore delegato di Consulbrokers S.P.A. - Quest’anno abbiamo scelto di premiare Andrea Pantano, Presidente di Libertas, per il suo straordinario impegno nel promuovere lo sport come strumento di inclusione, educazione e crescita sociale ma soprattutto per la sua capacità di coinvolgere i giovani. Sotto la sua guida, Libertas ha saputo coniugare tradizione e innovazione, sostenendo con determinazione progetti che rendono lo sport accessibile a tutti, senza barriere economiche, sociali o fisiche.