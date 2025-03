Concorso dedicato a street artist. Chi vince dipinge per i City Angels

L’invito è a fare la rivoluzione. In senso non politico ma artistico; "non distruzione, ma creazione; non un grido, ma un’idea. Il cambiamento che inizia da un pensiero, un tratto, un colore. Vi chiediamo di immaginare un futuro possibile e portarlo in vita con la vostra arte", si legge nel claim di “Push the Button”, un concorso nuovo che vuole offrire a giovani talenti della street art un’occasione per esprimersi.

Il 25 ottobre 2025, cinque artisti selezionati attraverso il contest disputeranno la finale al Garage 21 di via Archimede 26, dando vita alla propria visione e la migliore si guadagnerà l’indelebilità a cielo aperto: il premio del concorso è realizzare un’opera sulla facciata della sede dei City Angels in via Giuseppe Taccioli 31 ad Affori, raccontando "il concetto di casa, accoglienza e solidarietà", spiegano dall’organizzazione. Le regole d’ingaggio prevedono la maggiore età alla data d’iscrizione, che è gratuita e deve pervenire non oltre le 24 del 27 luglio 2025. Bisogna compilare un modulo on line (https://ptb-pushthebutton.com/#iscrizione) e caricare la propria opera in formato digitale pdf e nelle dimensioni richieste (20x15 cm, versione in scala di quella da 200 per 150 cm che realizzerà chi entrerà nella cinquina; peso massimo 5 mb); il murale dovrà essere realizzabile sia con la bomboletta spray che a pennello in finale.

Gli street artist riceveranno poi via mail l’esito delle candidature, che saranno esaminate da un team selezionato dall’organizzazione di “Push the Button” sulla base della bellezza, dell’impatto, della creatività e dell’originalità, mantenendo per quanto possibile anonimi gli artisti in questa prima fase per garantire che ciascuno sia giudicato unicamente sulla base del proprio lavoro. I cinque finalisti riceveranno la notifica 30 giorni prima della finale del 25 ottobre, durante la quale realizzeranno dal vivo le proprie opere su pannelli di 2 metri per 1,50. La vincitrice o il vincitore la riprodurrà poi in versione permanente sulla facciata della sede dei City Angels, trasformandola in messaggio di speranza per la città. Gi.Bo.