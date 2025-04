Come una catapulta, lo show di Herbert Ballerina

È un po’ il suo momento. Grazie soprattutto ai passaggi televisivi su Prime e su RaiDue. Oltre che nel GialappaShow dello scorso anno. Vetrine preziose. Per un Herbert Ballerina che tuttavia rimane ancora da scoprire. Specie nei panni del mattatore. O qualcosa del genere. Visto che è lui l’unico protagonista di "Come una catapulta", primo spettacolo teatrale del comico molisano, stasera in replica secca al Manzoni, per il cartellone stagionale dedicato al cabaret. Lavoro sostenuto da Paolo Ruffini con la sua Vera Produzioni. E titolo che proviene da un mezzo tormentone nato dalla collaborazione con Maccio Capatonda. Gli sketch di Pino Cammino, il "passante di professione". Uno dei tanti personaggi ideati in questi anni. Sempre alimentandosi di una comicità surreale, che sfiora il nonsense. Come se ci si muovesse più o meno a ruota libera, divagando ironici in totale libertà. Insomma: vecchia scuola. Ma rinnovata. Qui raccontando della qualunque: dai tatuaggi di coppia ai traslochi, dagli animali domestici agli architetti satanici. Prima di farsi una risata su Michael Jordan, Elon Musk, Will Smith, Pablo Picasso. Mosaico di frammenti quotidiani. A due passi dall’assurdo. Biglietti 18/25 euro.

Diego Vincenti