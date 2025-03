Chung ritorna con Schubert e Beethoven

Ritorna alla Scala Myung-Whun Chung. Domani, mercoledì e venerdì nell’ambito della Stagione Sinfonica il Maestro dirige la "Sinfonia n. 8 "Incompiuta" di Franz Schubert e la "Sinfonia n. 7" di Ludwig van Beethoven. Le sue ultime apparizioni scaligere risalgono all’anno scorso con due appuntamenti dedicati ai concerti per pianoforte di Mozart e alle sinfonie di Bruckner. Myung-Whun Chung ha debuttato con un’opera alla Scala nel 1992 con "Una lady Macbeth del distretto di Mcensk" di Šostakovic; negli anni seguenti è tornato con "Salome" di Strauss (1985), "Madama Butterfly" di Puccini (2007), "Idomeneo" di Mozart (2009), "Simon Boccanegra" (2016 e 2018) e "Don Carlo" (2017) di Verdi, "Der Freischütz" di Weber (2018), "Fidelio" di Beethoven (2018) e "La traviata" (2019). Un legame profondo con l’Orchestra, testimoniato anche da attività sinfonica in sede e in tournée, sfociata nel 2023 nella nomina a Direttore Emerito della Filarmonica della Scala.

Lunedì alle 16 concerto dal titolo "Donne alla guerra di Troia". L’Ensemble Contemporaneo è diretto da Francesco Muraca con Martina Baroni, mezzosoprano, Mario Acampa, conduttore e testi, Elisa Lombardi, attrice, Michela Di Martino, attrice. Il tema della soggettività femminile percorre anche i brani commissionati. In programma di Silvia Colasanti "Aria per quartetto d’archi e pianoforte"; Orazio Sciortino I volti di Arianna per clarinetto, arpa, vibrafono, quintetto d’archi; Mauro Montalbetti Canzoni guerriere per arpa, clarinetto, flauto, percussioni, pianoforte.

G.L.