Cha-No-Yu, il rito sacro del te giapponese nello Studio Takeda Katsuya design

Oggi dalle 15 alle 18 nel distretto 5VIE, allo Studio Takeda Katsuya design, il Cha-No-Yu, “cerimonia del te” con Shoko Kudo, rito millenario che è esperienza sensoriale e forma d’arte. Pieno silenzio, gesti lievi e solenni: come quando le foglie di te vengono unite all’acqua calda col chasen. Immersi in una bellezza essenziale come quella dei mobili Brace creati col sacro cipresso Hinoki e dei bonsai del maestro Shigeo Fujita, saremo trasportati da via del Torchio alla foresta giapponese. Quella dipinta nella tela di Takako lida, esposta per l’occasione.