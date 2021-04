L'Italia torna a tingersi di arancione. Da oggi, lunedì 12 aprile, sono solo quattro le regioni in zona rossa: confermata la fascia di rischio più alta per Campania, Puglia e Valle d'Aosta, unico nuovo ingresso è quello della Sardegna. L'ex zona bianca di fine febbraio è stata infatti retrocessa dall'arancione al rosso sulla scia dell'ultimo monitoraggio dell'Iss. Da oggi tornano in arancione Lombardia, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Toscana. Le zone gialle sono state escluse per decreto fino al 30 aprile e nessuna area del Paese ha dati da zona bianca. Nel dettaglio i colori delle regioni sono: Abruzzo (arancione), Basilicata (arancione), Calabria (arancione), Campania (rossa), Emilia Romagna (arancione), Friuli Venezia Giulia (arancione), Lazio (arancione),Liguria (arancione), Lombardia (arancione), Marche (arancione), Molise (arancione), Piemonte (arancione), Puglia (rossa), Sardegna (rossa), Sicilia (arancione), Toscana (arancione), Umbria (arancione), Valle d'Aosta (rossa) Veneto (arancione), provincia autonoma di Bolzano (arancione), provincia autonoma di Trento (arancione).

La Lombardia, che oggi rientra in arancione dopo 28 giorni di lockdown, non vuole più tornare indietro. Con l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza scatta la riapertura di tutti i negozi e il ritorno a scuola dei ragazzi degli ultimi due anni delle medie e (al 50%) delle superiori. Confermato invece solo asporto e delivery per bar e ristoranti. "Iniziamo quel graduale ritorno alla normalità che comportamenti responsabili e vaccinazioni renderanno più vicino" ha commentato il presidente della Regione Attilio Fontana assicurando l'impegno per incrementare le vaccinazioni. Il presidente lombardo pensa già all'obiettivo zona gialla: "Lunedì la Lombardia sarà in zona arancione, ma sono convinto che quando verranno meno i limiti del governo e si metterà a disposizione la zona gialla noi sicuramente a fine aprile potremo passare in zona gialla. Il vero grande cambiamento ci sarà quando sarà finita la vaccinazione". "Già quando avremo finito di vaccinare le fasce più fragili, dai 60 in poi, che sarà entro fine maggio, se ci saranno i vaccini i grandi problemi saranno finiti: il virus continuerà a girare ma i rischi saranno contenuti", ha aggiunto Fontana che poi ha chiosato ricordando che "qualche limitazione comunque potrebbe rimanere ancora e comunque non farebbe male...".

Ecco cosa si può fare e cosa no in zona arancione

Come è ormai consuetudine, permane il coprifuoco, ovvero si può continuare a circolare dalle 5 alle 22 nel proprio Comune. E' consentita una visita quotidiana a casa di parenti o amici, nello stesso Comune, in massimo 2 persone più figli minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi. Dai Comuni fino a 5.000 abitanti, spostamenti consentiti anche entro i 30 chilometri dai confini, non nei capoluoghi. E' possibile spostarsi in altri Comuni per lavoro, salute o necessità o per servizi non presenti nel proprio. Comprovati motivi di lavoro, salute e necessità sono poi necessari per varcare i confini regionali. Per spostarsi e dimostrare le proprie esigenze, sarà ancora necessario dotarsi di autocertificazione (ma non all'interno del proprio Comune).

I negozi degli shopping center dovranno osservare la chiusura nei weekend e nei festivi e prefestivi. Riaprono però i negozi al dettaglio, sia quelli dei mall sia quelli di vicinato, che erano rimasti chiusi in zona rossa perché nn rientravano nelle categorie ammessa all'apertura (farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie, edicole, librerie, vivai, che saranno aperti sempre anche nei centri commerciali). Via libera, al fianco dei centri estetici, anche per parrucchieri e barbieri. Tornano a lavorare anche gli ambulanti di generi non alimentari, nei giorni scorsi portagonisti di vibranti proteste di piazza.

Rimangono off limits palestre, saune, piscine e centri fitness. L'Associazione lombarda Arisa, che riunisce le imprese dello sport e delle arti, ha lanciato nei giorni scorsi l'allarme: tra il 5 e 10% delle palestre lombarde non riaprirà più. La speranza è tutta riposta nel mese di maggio.

L'attività fisica all'aperto è consentita, come già in zona rossa. Con queste regole: la passeggiata si potrà fare all'interno del proprio Comune di residenza. Per un'attività fisica prolungata (corsa o bicicletta) si potrà anche uscire dal proprio Comune purché da lì si parta e lì si faccia ritorno. L'attività motoria resta individuale e con l'obbligo di 2 metri di distanziamento dalle altre persone.

Per bar e ristoranti le regole, con il passaggio da zona rossa ad arancione, non variano. Le consumazioni rimangono vietate all'interno dei locali e, almeno formalmente, nelle immediate adiacenze. Fino alle 18 è consentito l'asporto di cibi e bevande da tutti i locali, dalle 18 alle 22 solo dai locali con cucina. La consegna a domicilio è invece senza limiti di orario.

Niente da fare, neanche in zona arancione, per musei, mostre teatri, cinema, palestre e piscine. A causa anche dell'andamento dei contagi nazionale, la speranza di una ripaertura graduale per i luoghi di cultura nel 27 marzo è andata in fumo.

Sospese le attività di sale scommesse, bingo, sale giochi e slot machine anche in bar e tabaccherie

La riapertura delle scuole era già stata fissata per gli alunni delle elementari e fino alla prima media. Con la zona arancione torneranno in classe anche i ragazzi di seconda e terza media e, tra il 50% e il 75%, delle superiori. Contestualmente sui mezzi di trasporto permane la regola della capienza al 50%.

Restano immutabili i comportamenti corretti da tenere: ovvero rispettare il distanziamento interpersonale e uscire solo provvisti di mascherina. Le attività commerciali e aperte al pubblico dovranno stabilire una capienza massima di persone al loro interno e disporre di gel igienizzante.