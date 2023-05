Virginia von Furstenberg: il primo matrimonio a 18 anni, poetessa e stilista. Chi era la donna trovata morta

Milano – Una vita inquieta quella di Virginia Maria Clara von Furstenberg, trovata morta a Merano nella serata di mercoledì 10 maggio. Parentele illustri, tra nobili di antiche casata e gli Agnelli, tra le quali si muoveva uno spirito artistico e anticonformista che l’ha portata ad essere stilista e poetessa. Nata a Genova il 5 ottobre del 1974 Virginia Maria Clara risiedeva a Milano, in zona Brera, era figlia di Elisabetta Guarnati e del principe Sebastian Egon von Furstenberg, membro dell'omonima casata e fondatore della Banca Ifis. Era la nipote di Gianni Agnelli, sua nonna Clara era infatti la sorella dell'Avvocato.

Virginia Maria Clara era anche nipote dell’attrice principessa Ira von Furstenberg e dello stilista principe Egon von Furstenberg. Tra i suoi cugini anche lo sciatore Hubertus von Hohenlohe che fino a pochi anni fa ha gareggiato rappresentando il Messico, Paese natio.

A soli 18 anni, nel 1992, sposò il barone Alexandre Csillaghy de Pacse'r prima di divorziare nel 2003. Durante la relazione nacquero Miklo's e Ginevra.

Nel 2002, Virginia Maria Clara diventò mamma per la terza volta, di Clara Bacco Dondi dall'Orologio, avuta dalla relazione con Giovanni Bacco Dondi dall'Orologio. Nel 2004 un secondo matrimonio, quello con Paco Polenghi dal quale nacquero altri due figli, Otto Leone Maria Polenghi e Santiago Polenghi. Dopo il secondo divorzio arrivò il terzo matrimonio, quello del 28 ottobre del 2017 con un discendente di un'antica famiglia polacca, Janusz Gawronski: la relazione, però, terminò tre anni dopo.

Nel mondo della moda Virginia Maria Clara von Furstenberg aveva debuttato nel 2011 al Teatro Filodrammatici di Milano e la sua sua prima collezione di 30 pezzi unici, in taglia unica e senza stagionalità, che è stata venduta (a partire da tremila euro) solo in tre nelle boutique italiane, a Milano, Firenze e Roma. Alcuni mesi dopo il debutto in un’opera teatrale e la seconda collezione a Milano Moda Donna.

Lo scorso 18 febbraio Virginia Maria Clara lasciò la casa senza avvisare nessuno. Il padre Sebastian Egon denunciò il suo allontanamento ai carabinieri di Marghera, in provincia di Venezia per poi annullarlo, il successivo giorno 21 perchè era rincasata.