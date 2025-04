Vigevano, una parola di troppo sui parenti: ragazzina aggredita da quattro coetanei

Vigevano (Pavia), 18 aprile 2025 – Una parola di troppo indirizzata a dei parenti di uno di essi sarebbe stata la causa dell’aggressione, avvenuta in pieno pomeriggio lo scorso 29 marzo nelle immediate vicinanze del parcheggio del supermercato Conad in via Da Vinci, nel pieno centro cittadino di Vigevano, della quale è rimasta vittima una ragazzina che ha riportato delle contusioni al volto.

A compierla sono stati quattro minorenni, tre ragazze e un ragazzo, due dei quali non imputabili perché di età inferiore ai 14 anni. L’aggressione è avvenuta in uno dei punti caldi della città, nel quale si muovono gruppi di giovanissimi che a più riprese si sono resi responsabili di aggressioni e danneggiamenti. A identificarli e a segnalarli alle autorità sono stati gli agenti del commissariato cittadino che sono intervenuti sul posto allertati da una ragazza che ha assistito alla scena.

Secondo la ricostruzione effettuata sarebbe stato il ragazzo a riferire, qualche giorno dopo averle sentite, le presunte frasi della giovanissima vittima alle amiche e ad istigarle ad all’aggressione. A tutti, in presenza dei genitori, i poliziotti hanno contestato i reati commessi. A dare un aiuto decisivo alle operazioni di identificazione sono state le immagini riprese dai telefonini di diversi ragazzi che hanno assistito all’accaduto e alle testimonianze rese subito dopo.