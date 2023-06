Varedo, il gran bazar della droga all’ex Snia: arrestati due spacciatori / VIDEO

Varedo (Monza), 1 giugno 2023 – Hashish, cocaina, eroina. Non manca nulla all'interno del gran bazar della droga nella ex Snia di Varedo, dove si riforniscono notte e giorno tossici da un ampio bacino. La conferma arriva dall'ultima operazione dei carabinieri della Compagnia di Desio, che nei giorni scorsi hanno arrestato due pusher marocchini attivi nello smercio all'interno e nei dintorni della fabbrica abbandonata. I militari della caserma di Varedo sono entrati nell'area privata dopo aver fermato vicino alla stazione ferroviaria un tossicodipendente, trovato con una dose di eroina. A quel punto il controllo è stato esteso dentro l’area dismessa dove i carabinieri, organizzati in più squadre, hanno fermato in un edificio fatiscente un 41enne nordafricano che stava tentando la fuga. La perquisizione ha permesso di trovare e sequestrare 8 grammi di hashish, 43 di eroina e 760 euro ritenuti provento dell’attività illecita. All’interno del locale, inoltre, l’uomo custodiva un fucile a canne mozze con la matricola abrasa, sequestrato dai militari per i successivi approfondimenti tecnico-balistici.

L'uomo è stato arrestato e portato in carcere a Monza. Stessa sorte per un connazionale, questa volta irregolare e senza fissa dimora, sorpreso sempre nei pressi dell’ex Snia. Alle prime ore del mattino gli uomini dell’Arma hanno fatto irruzione nel suo alloggio, sorprendendo il 25enne che dormiva. È stato trovato in possesso di 15 grammi di cocaina, 26 di eroina, due bilancini di precisione e 860 euro in contanti.