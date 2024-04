Usmate Velate, anche il geometra di Berlusconi indagato per presunta corruzione urbanistica

Usmate Velate (Monza Brianza), 24 Aprile 2024 - C'è anche il geometra di Berlusconi, Francesco Calogero Magnano, tra i nove raggiunti da ordinanza di custodia cautelare firmata dalla gip del Tribunale di Monza Angela Colella per la presunta corruzione urbanistica al Comune di Usmate Velate.

In carcere sono finiti il funzionario comunale Antonio Colombo e gli imprenditori Galdino Magni e Alberto Riva e agli arresti domiciliari Francesco Calogero Magnano, Giovanni e Annabella Beretta, Donato Magni, Ancilla Antonella Giuseppina Cantù e Luigi Roncalli.

Le indagini dei finanzieri del Comando provinciale di Monza per concorso in corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, sono state coordinate dai pm della Procura monzese Carlo Cinque con il procuratore Claudio Gittardi.