Università di Pavia: inaugurata la nuova sede della facoltà di medicina, fiore all’occhiello dello storico ateneo

Pavia, 18 settembre 2023 - Una tappa storica per l'Università di Pavia. Questa mattina viene inaugurata la nuova sede della facoltà di medicina e chirurgia dell’Università di Pavia: uno dei corsi di studio con cui ha preso avvio l’ateneo pavese più di 660 anni fa, e che anche quest’anno è stato certificato come il migliore in Italia dalla classifica Censis.

Il campus della salute che ospiterà dai primi di ottobre più di duemila studenti provenienti da tutto il mondo, è stato realizzato in pochi anni ed è ospitato in quello che era il padiglione delle cliniche mediche del San Matteo. Un’area dismessa che ha trovato nuova vita.

L’edificio, originario degli inizi degli anni ’30 del secolo scorso, ha una superficie totale di 13mila metri quadrati ed è stato interamente riqualificato con l’impiego di tecnologie orientante alla sostenibilità e all’efficienza energetica. Tutti gli spazi sono stati riprogettati per essere moderni e confortevoli, per offrire così a studenti e docenti un ambiente ideale dove incontrarsi, condividere esperienze e scambiarsi informazioni e conoscenze.

“Il campus della è la porta di accesso per gli studenti del futuro” ha detto la presidente della facoltà di Medicina, Cristina Tassorelli. Alla cerimonia, oltre al rettore Francesco Svelto e alla professoressa Cristina Tassorelli, sono intervenuti il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e, in collegamento, il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.