Rho, 34enne in arresto cardiaco mentre fa la spesa: salvato da cliente e da poliziotto-infermiere

Rho (Milano), 26 settembre 2023 - Stava facendo la spesa in un negozio di via De Amicis quando ha avuto un arresto cardiaco e si è accasciato a terra. Le persone che si trovavano accanto a lui hanno chiamato il 112 e la centrale operativa ha inviato sul posto il pronto intervento, contattando anche la polizia locale dotata di auto di pattuglia attrezzata con defibrillatori. E' stato uno degli agenti, tra l'altro laureato in scienze infermieristiche, con l'uso del defibrillatore a salvare il giovane. E' successo ieri pomeriggio a Rho. Protagonista un 34enne originario del Bangladesh. Quando la polizia locale ha ricevuto la chiamata ha inviato sul posto due pattuglie: una dotata di defibrillatore e l’altra con a bordo uno degli agenti abilitati all'uso dell'apparecchiatura salvavita.

L'agente ha attivato le piastre, il sistema ha segnalato di non utilizzare la carica dal momento che il cuore aveva ripreso il battito, una persona che era nel negozio accanto al 34enne aveva praticato il massaggio cardiaco e mantenuto in vita il giovane. Nel frattempo sul posto sono arrivate due ambulanze e una automedica: il giovane è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso al Policlinico di Milano, dove è tuttora ricoverato, mentre le pattuglie della polizia locale bloccavano il traffico per consentire un passaggio veloce del mezzo di soccorso.

"Mi sono complimentato con l'agente. Al momento sono tre le auto di pattuglia dotate di defibrillatore e sei gli agenti abilitati al suo utilizzo – spiega il comandante Antonino Frisone – Ci è appena stato consegnato un nuovo veicolo, una Suzuki Vitara, ci stiamo attivando per dotarlo di defibrillatore, mentre altri due agenti stanno per conseguire l’abilitazione all’uso del Dae in seguito a specifici corsi di formazione. Siamo lieti di avere concorso a salvare una vita, purtroppo a qualsiasi età si può subire un arresto cardiaco. Anche al comando abbiamo in dotazione due defibrillatori, strumenti fondamentali in caso di malori di questo genere".