Pavia, vede accasciarsi un uomo e gli fa il massaggio cardiaco in strada: vigile eroe salva 73enne

Oltre 20 minuti di massaggio cardiaco manuale e con il defibrillatore per riportare in vita un uomo di 73 anni. A praticarlo è stato un agente di polizia locale che mercoledì scorso stava svolgendo il suo servizio nel piazzale del cimitero dove era in corso un funerale. Al termine della funzione, il vigile ha visto accasciarsi una persona. "Era incosciente - ha raccontato Stefano Provilli -, non respirava e non aveva polso. Ho chiamato il 112 e, mentre un volontario della protezione civile andava a prendere il defibrillatore, ho iniziato a praticare il massaggio cardiaco. Avendo fatto un corso tenuto dalla Croce bianca di Giussago, ho imparato a usare il defibrillatore e, appena me l’hanno portato, l’ho usato. Poi è arrivata l’ambulanza e l’uomo è stato portato in ospedale in codice rosso".

Ricoverato in terapia intensiva, ora il 73enne sta abbastanza bene. "L’ho accompagnato per stare vicino alla moglie e al figlio che erano molto preoccupati - ha aggiunto l’agente -. Personalmente, dopo il massaggio cardiaco ero stremato anche se, solo una volta arrivato a casa, mi sono reso conto di ciò che era successo. Per tutto il tempo avevo avuto addosso gli occhi di 300-400 partecipanti al funerale, mi sono creato una sorta di bolla. Sono rimasto freddo e concentrato, ho seguito passo passo gli insegnamenti ricevuti. Non credevo di poter mantenere la calma in una situazione simile".

A Provilli non era mai capitato prima di effettuare un massaggio cardiaco. "Mi sono trovato nel posto giusto al momento giusto - ha ammesso - e lo stesso è accaduto a quest’uomo". Con l’agente si è congratulato anche il sindaco Marcello Infurna che lo ha voluto ringraziare pubblicamente. E in occasione della Giornata mondiale del cuore del 29 settembre, all’istituto di cura Città di Pavia da domani a venerdì, vengono offerti, gratis, 250 visite e screening cardiologici.