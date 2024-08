“Bossi è morto?”. Il figlio Renzo smentisce: “Mio padre Umberto sta bene, così gli allungate la vita”

Varese, 30 agosto 2024 – “Mio padre sta bene, smentisco quanto sta circolando sulla sua scomparsa”. Lo ha detto all’AdnKronos Renzo Bossi, figlio di Umberto, fondatore della Lega, che alcuni rumors davano per scomparso. Il figlio del Senatur ha aggiunto: “È già successo altre volte, in questo modo gli allungano la vita...”. Il Senatur starebbe anzi facendo “incontri a più livelli, anche con il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, per discutere ad esempio il tema caldo dell'autonomia”, al centro dell'attenzione del vecchio capo leghista.

Sulla stessa lunghezza d’onda Roberto Castelli, ex ministro leghista e uomo vicino a Bossi: "Sta bene, gli allungano la vita. Ho parlato con la sua famiglia, stava mangiando la pasta”, ha detto a LaPresse.

A smentire la notizia anche Matteo Salvini, che è uscito dal vertice con Giorgia Meloni e Antonio Tajani, per chiamare Bossi e per sincerarsi delle sue condizioni di salute. I due hanno parlato al telefono per qualche minuto. “Abbiamo scherzato sull'ennesima sciocchezza giornalistica e gli ho detto che andrò a trovarlo presto per aggiornarlo sull'Autonomia e su tutti i risultati che stiamo ottenendo al governo”, ha detto il segretario della Lega.

E il ministro per le riforme Roberto Calderoli: “Ho appena parlato con Umberto Bossi che gode di ottima salute, e con cui abbiamo riso, un articolo che allunga la vita. Nella telefonata abbiamo parlato di autonomia e di referendum”.

Bossi, che si trova nella sua casa di Gemonio, nel Varesotto, ha 82 anni (83 li compirà il 19 settembre). Fondatore della Lega Nord, di cui è stato segretario federale fino al 2012, è anche un ex Ministro nei governi Berlusconi, eletto senatore nel 2022. Nell’ultimo periodo si è allontanato dalla linea del partito guidato da Matteo Salvini, pur restando tra le fila della Lega, ma con posizioni critiche.

Negli ultimi anni ha avuto diversi problemi di salute, ma si è sempre ripreso. L’ultimo nel 2022 quando fu ricoverato all’ospedale di Circolo di Varese per qualche giorno. Prima, nel 2004, fu colpito da un ictus che lo ha sensibilmente debilitato, mentre nel 2019 accusò un altro malore di entità più lieve.