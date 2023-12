Trenord, dal 2024 anche le forze dell’ordine pagano il biglietto: “La Regione non ha rinnovato l’accordo”

Milano, 29 dicembre 2023 – Dal prossimo 1 gennaio 2024 anche le forze dell’ordine dovranno munirsi di titolo di viaggi: l’ufficialità è arrivata giovedì 28 dicembre, quando l’azienda ha inviato una circolare interna annunciando che “Regione Lombardia non ha proceduto a rinnovare il protocollo d'intesa tra aziende del Tpl e i rappresentanti delle forze dell'ordine, nonché il protocollo d'intesa tra Trenord e i rappresentanti delle forze armate”.

La convenzione di Trenord, finanziata dalla Regione è stata sospesa e per questo motivo i soggetti appartenenti ai corpi alle forze dell’ordine e alle forze armate, che prima viaggiavano gratuitamente, dal nuovo anno dovranno munirsi di regolari titoli di viaggio per accedere ai servizi ferroviari suburbani e regionali di Trenord, nonché al servizio aeroportuale Malpensa Express.

Nell’annuncio, dato quattro giorni prima dell’inizio del nuovo anno, quando prenderà il via il nuovo regolamento, si aggiunge anche che per il primo mese ci sarà tolleranza verso agenti e ufficiali che non mostreranno il biglietto. “A fine di consentire la capillare diffusione e il recepimento da parte di tutti gli interessati delle nuove modalità di viaggio, fino al 31 gennaio 2024 si stabilisce un periodo di tolleranza.

In questo primo mese eventuali agenti e ufficiali che saliranno sui servizi Trenord con la sola esibizione del tesserino di riconoscimento del proprio corpo di appartenenza, non saranno sanzionati, ma inviati, dalla volta successiva, a munirsi di regolare titolo di viaggio”. Dal 1 febbraio poi via alle multe a chi ne sarà sprovvisto secondo la normativa vigente.

Le reazioni dei sindacati e del ministro Salvini

Immediata la reazione di Gianpiero Timpano, segretario nazionale del Sap (sindacato autonomo di polizia) che ha espresso amarezza per la scelta dell’azienda di piazzale Cadorna: “In ragione di un risparmio di spesa modesto si riduce la sicurezza dei pendolari sui convogli che anche di recente sono stati teatro di reati gravi contro la persona”. La convenzione tra forze dell’ordine e Trenord era stata attivata dal 2020 per garantire maggiore sicurezza al personale di bordo e ai viaggiatori; in cambio a poliziotti e militari era chiesto di fornire assistenza per eventuali urgenze o emergenze, di ripristinare l’ordine e la sicurezza qualora ne fosse richiesto.

Timpano ha commentato che il consolidamento delle aggressioni anche al personale di bordo, oltre che dei viaggiatori, dovrebbe portare a un maggiore investimento sulla sicurezza. Anche dalla Lega comunicano l’amarezza del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, sulla sospensione della convenzione: “Matteo Salvini è a conoscenza di quanto sta accadendo a proposito del trasporto pubblico locale lombardo, con particolare riferimento a Trenord, le Forze dell’ordine e i militari. Salvini auspica fortemente il rinnovo della convenzione di libera circolazione, ed è certo che Regione Lombardia farà tutto il possibile”.