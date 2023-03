Treni del Mare Trenord 2023: quali città collegano, quanto dura il servizio, come acquistare i biglietti

Il ricco programma primavera-estate di Trenord per il 2023 prevede anche il ritorno dei Treni del Mare. Si tratta di convogli che collegano alcune fra le più importanti città della Lombardia alle località balneari liguri. Un’opzione che permette a chiunque voglia godersi una giornata di relax fra tuffi, spiagge e sole di lasciare l’auto in garage e di evitarsi code snervanti in autostrada o “cacce” altrettanto snervanti al parcheggio.

Il servizio

Il servizio debutterà in questo week-end, quello prepasquale, con le prime corse attive da sabato 1° aprile. I Treni del mare circoleranno fino al 24 settembre, garantendo viaggi sui binari per tutta l’estate. Novità di quest’anno, saranno attivi anche il sabato, oltre che la domenica e nei festivi.

Le città collegate

Questi convogli balneari collegheranno Milano e città come Bergamo, Como, Gallarate, Pavia, Voghera, Monza e Seregno direttamente alla Riviera di Levante e a quella di Ponente. L’offerta sarà di cinque corse al giorno, andata e ritorno, fra la Lombardia e la Liguria, effettuate in collaborazione da Trenitalia e Trenord.

Come acquistare i biglietti

I biglietti per i Treni del mare si possono acquistare nelle biglietterie Trenord – comprese quelle di Milano Porta Garibaldi, Bergamo, Como San Giovanni, Gallarate, stazioni di partenza delle corse – nei punti vendita e alle emettitrici self-service Trenitalia e sul sito trenitalia.com. Non è consentita la prenotazione.