Traffico in autostrada, weekend di esodo: code e rallentamenti in Lombardia. Ecco dove

Milano, 5 agosto 2023 - È un sabato da bollino nero per chi si sposta in auto anche in Lombardia, come nel resto d’Italia. Scatta oggi il weekend di esodo più critico dell’estate 2023. Fin dalle prime ore di stamani le webcam in tempo reale di Autostrade per l’Italia registrano traffico intenso un po’ ovunque sulla rete autostradale della Lombardia, soprattutto in corrispondenza dei nodi nevralgici, dove le code arrivano fino a 10 km.

Code fino a 10 km sulle strade lombarde

Sull’A1 Milano-Napoli , in direzione del capoluogo lombardo, alla barriera di Milano Sud le code raggiungono i 10 chilometri.

, in direzione del capoluogo lombardo, alla barriera di Milano Sud le code raggiungono i 10 chilometri. Code per traffico intenso alla barriera di Milano Est dell'A4, in direzione di Trieste.

in direzione di Trieste. Code a tratti anche tra Milano Nord e il bivio A8/A9 Lainate-Chiasso, in direzione di Varese

anche in direzione di Varese Sempre sull'A8 coda in entrata alla barriera di Como Grandate

Sull’A9 Lainate-Como Chiasso, in direzione della Svizzera, le code tra Como centro e Chiasso raggiungono i 4 km per attraversamento Dogana

In Lombardia, le principali direttrici in gestione Anas interessate dall’incremento del traffico sono la Statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga", la SS 45 bis "Gardesana Occidentale" e la Statale 340 "Regina”, arterie di collegamento con le principali località turistiche e il confine di Stato.

Treni, corse saltate e rallentamenti per guasto

Sabato di passione non solo per gli automobilisti alla guida. Disagi anche per chi si sposta in treno. Alla stazione Centrale di Milano, un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni tra le stazioni di Milano Rogoredo e Tavazzano, avvenuto stamattina e poi risolto, causa ritardi dai 10 ai 30 minuti nelle partenze. Traffico ferroviario in tilt stamani sulla linea Regionale R38 Piacenza-Lodi-Milano, con diverse cancellazioni delle corse e forti ritardi. Istituito anche un autobus sostitutivo per la stazione di Piacenza, ma non per Milano.