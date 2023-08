Autovelox in Lombardia, ecco dove e quando sono i controlli da giovedì 3 a domenica 6 agosto

Milano, 2 agoato 2023 – Come sempre la Polizia di Stato ha comunicato le postazione di controllo sulle strade lombarde da giovedì 3 agosto a domenica 6.

Giorni che si annunciano caldissimi per il traffico dei vacanzieri. Ovviamente il consiglio è sempre quello di rispettare i limiti di velocità, per la propria e altrui sicurezza, indipendentemente dalla presenza di strumenti di controllo come gli autovelox. Ecco nel dettaglio dove e quando vi saranno i controlli “volanti” sulle strade lombarde.

Autovelox in Lombardia

Giovedì 3 agosto 2023

Autostrada A 07 Milano-Genova a Pavia

Autostrada A22 Brennero-Modena a Mantova

Autostrada A 35 Bergamo - Nembro - Albino

Strada Statale 36 del lago di Come e dello Spluga a Lecco

Strada Provinciale 142 Boltiere - Pontirolo - Treviglio a Bergamo

Strada Provinciale 235 di Orzinuovi a Lodi

Strada Provinciale 671 della Valle Seriana a Bergamo

Venerdì 4 agosto 2023

Strada Provinciale 235 di Orzinuovi a Lodi

Strada Provinciale 671 della Valle Seriana a Bergamo

Strada Comunale SC /Via Monti a Seregno (Monza e Brianza)

Sabato 5 agosto 2023

Autostrada A 21 Torino-Alessandria-Piacenza-Brescia a Brescia

Autostrada A 9 Lainate-Chiasso a Como

Strada Provinciale SP /235 di Orzinuovi a Lodi

Domenica 6 agosto 2023