Linea Piacenza-Lodi-Milano, traffico ferroviario in tilt: treni in ritardo e cancellati

Lodi, 5 agosto 2023 – Traffico ferroviario in tilt sulla linea Regionale R38 Piacenza-Lodi-Milano.

A causa di un guasto alla linea elettrica tra le stazioni di Milano Rogoredo e Tavazzano, numerosi convogli hanno subito ritardi di almeno 30 minuti e cancellazioni.

Al momento, è stato istituito un autobus sostitutivo per la stazione di Piacenza, ma non per Milano. I tecnici sono al lavoro per ripristinare l’uso dei binari.

Per informazioni si consiglia di prestare attenzione agli annunci e ai monitor di stazione e di seguire il proprio treno sull'App Trenord digitando il numero della corsa nella sezione "Circolazione real time".

Stando al sito di Trenord, ecco l’elenco dei treni coinvolti:

- 2153 (MILANO CENTRALE 06:20 - MANTOVA 08:18)

- 2154 (MANTOVA 05:18 - MILANO CENTRALE 07:30)

- 3081 (MILANO PORTA GARIBALDI 05:56 - TAGGIA ARMA 10:08)

- 10455 (MILANO GRECO PIRELLI 06:33 - STRADELLA 07:49)

- 24117 (SARONNO 06:08 - LODI 07:37) terminerà la corsa nella stazione di MILANO BOVISA

- 24119 (SARONNO 06:38 - LODI 08:07)

- 24122 (LODI 07:53 - SARONNO 09:22) partirà da MILANO BOVISA

- 24124 (LODI 08:23 - SARONNO 09:52)

- 24129 (SARONNO 09:08 - LODI 10:37) TERMINA A MILANO BOVISA

- 24134 (LODI 10:53 - SARONNO 12:22) PARTE DA MILANO BOVISA

- 10459 (MILANO GRECO PIRELLI 08:47 - PIACENZA 10:41)

- 10458 (STRADELLA 08:55 - MILANO GRECO PIRELLI 10:13)